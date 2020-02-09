Uluslararası Üniversiteler Konseyi toplandı - SİVAS - Son Dakika
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Uluslararası Üniversiteler Konseyi toplandı - SİVAS

20 dakika önce

Uluslararası Üniversiteler Konseyi toplantısı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi toplantısı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri ile diğer bölgelerde bulunan yükseköğretim kurumlarının ekonomik, akademik, teknik, proje ve eğitim alanlarında iş birliğini sağlamak, yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmek amacıyla kurulan Uluslararası Üniversiteler Konseyinin, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları, CÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yaptığı konuşmada, üniversitenin 46. kuruluş yıl dönümünde böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Yıldız, toplantıya yurt içi ve yurt dışından katılan misafirlere teşekkür etti.

Konseyin Kurucu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ise CÜ'nün bölgenin her alanda lokomotifi olduğunu aktararak, "Değerli üniversite yöneticileri, aynı zamanda bu bölgenin kanaat önderlerisiniz. Sizlerle olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra CÜ'nün tanıtım filmi izlendi, ardından heyet görüşmeleri gerçekleştirildi.

Toplantıya, konseyin yönetim ve icra kurulu üyeleri katıldı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi toplandı - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:19 Kaynak: AA
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