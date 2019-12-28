"Uluslararası Üniversiteler Konseyi" Van'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Üniversiteler Konseyi' Van'da buluştu - Son Dakika

"Uluslararası Üniversiteler Konseyi" Van'da buluştu

6 saat önce

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, "2010'da 7 kişiyle kurduğumuz konseyin bugün İslam dünyasının ve Türk Cumhuriyetlerinin en büyük akademik kuruluşu olmasından büyük gurur duyuyoruz.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu, "2010'da 7 kişiyle kurduğumuz konseyin bugün İslam dünyasının ve Türk Cumhuriyetlerinin en büyük akademik kuruluşu olmasından büyük gurur duyuyoruz. Üniversitelerimizin Batı seviyelerine ulaşması için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde "Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Konseyin kurucu başkanı Azizoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseye 29 ülkenin üye olduğunu ve 150 rektörün aktif rol aldığını söyledi.

Üniversitelerin ulusallaşması için birtakım çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Azizoğlu, "Van YYÜ'ye yüksek katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yönetim kurulu toplantımızı burada yapma kararı aldık. 2010'da 7 kişiyle kurduğumuz konseyin bugün İslam dünyasının ve Türk Cumhuriyetlerinin en büyük akademik kuruluşu olmasından büyük gurur duyuyoruz. Üniversitelerimizin batı seviyelerine ulaşması için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr Hamdullah Şevli de konseyin üniversitenin uluslararasılaşmasına önemli katkı sağlayacağını anlattı.

Akademik kaliteyi yükselterek, uluslararası arenada önemli bir konuma sahip olmak istediklerini dile getiren Şevli, "Hedefimiz, uluslararası öğrenci sayısını arttırmak. Dünyada bununla ilgili büyük bir bütçe var ama Türkiye bundan çok az yararlanıyor. Bu anlamda küreselleşme anlamında yol almak istiyoruz. Kentimizde ileride ikinci bir üniversite kurulacaksa bunun alt yapısını oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Çevik, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmud Doğru, YÖK Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Prof. Dr. İrfan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak katıldı.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(ÖZEL) Uçak kazasından sağ kurtulmuştu, 25 yıl sonra o kazayı anlattı
Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
21:30 İBB'DEN İŞTEN ÇIKARILANLAR VE HAYVANSEVERLER SOĞUK HAVAYA RAĞMEN EYLEMLERİNE... - Son Dakika
21:30 İlk yarıda 3 gol var - Son Dakika
21:30 Beyoğlu'nda "Hanuka Bayramı" kutlandı - Son Dakika
21:28 Bodrum'da Uluslararası Topluma Yılbaşı Kokteyli - Son Dakika
21:26 81 İLDE KAÇAK VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 21:32:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Uluslararası Üniversiteler Konseyi" Van'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]