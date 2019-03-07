Son Dakika Haberleri: Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne Doğru

Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne Doğru

2 saat önce

Uluslararası Urla Enginar Festivali 26-28 Nisan'da düzenlenecek.

Uluslararası Urla Enginar Festivali'ne Doğru, System.String[]
Uluslararası Urla Enginar Festivali 26-28 Nisan'da düzenlenecek.

Urla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan festival 26-28 Nisan'da Urla Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Festivalde yerli ve yabancı şefler yer alacak.

Urla mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerinin festival boyunca katılımcıların beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bölgedeki enginar üretiminin, festivalin de katkısıyla bir yılda 35 milyon adede ulaştığını belirtti.

Üretici gelirinin de yüzde 275 oranında arttığını vurgulayan Uyar, "Çiftçimizin, esnafımızın kazanmasını istiyoruz. Enginar festivalini yalnızca eğlenmek ya da şenlik amacıyla gerçekleştirmedik. Tarımsal ekonomiyi, yerel halkımızı kalkındırmak için düzenledik. Urlamıza katma değer sağlayan çok önemli bir festival. Bu festival ile gastronomi turizmine de önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise festival sayesinde üretim alanlarının büyüdüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:30 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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