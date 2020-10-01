Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'ne 3 bin 150 başvuru yapıldı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'ne 120 ülkeden 3 bin 150 başvuru yapıldığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 14-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek festivale başvuruların devam ettiği, son başvuru tarihinin 15 Ekim olduğu ifade edildi.
Onursal başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın yaptığı festivalde 21 dalda ödül verileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:29 - Kaynak: AA
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