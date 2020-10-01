Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'ne 3 bin 150 başvuru yapıldı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'ne 120 ülkeden 3 bin 150 başvuru yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 14-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek festivale başvuruların devam ettiği, son başvuru tarihinin 15 Ekim olduğu ifade edildi.

Onursal başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın yaptığı festivalde 21 dalda ödül verileceği belirtildi.