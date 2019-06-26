Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"
Son Dakika Güncel Haber

"Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"

5 dakika önce

Bolu'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bolu'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.
Bolu'da "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde Demokrasi Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Bolu Valisi Ahmet Ümit, daire müdürleri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Kent Meydanı'nda açılan sergi protokol tarafından gezildi. Halkoyunu gösterisi gerçekleştirildi. Narkotik köpeği "Sezar" tarafından bir araçta uyuşturucu araması gerçekleştirildi.
Vali Ümit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 21. yüzyılda insanlığın en büyük tehdidinin uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucuyla Mücadele Raporu, 31 milyon insanın bağımlı olduğunu söylüyor. Aynı rapor, yaklaşık 275 milyon insanın da uyuşturucu kullandığını söylüyor. Bu rakam 2017 yılında 250 milyon iken 2018 yılında 275 milyona çıkmış." diye konuştu.
"Ülkemizde de maalesef raporlara göre yaklaşık 2 milyon civarında kişi uyuşturucu kullanmaktadır" diyen Vali Ümit, şunları kaydetti:
"Hakikaten çağımızın vebası ifadesi bile yetersiz kalacak kadar önemli bir olayla, illetle karşı karşıyayız. Buna karşı mücadele edilmesi gerekiyor, farkındalık oluşturmak amacıyla bir takım çalışmalar yapılıyor. Bunun üzerinde her fert, her kurum, her STK'nın durması lazım. Sevgi eksikliği, muhatap alınma en önemli sorunlardan bir tanesi. Hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesi karşımızda her kim olursa olsun onu muhatap olarak alıp, sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi ve sempatimizi göstermemiz gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:22 Kaynak: AA
vatandaş, demokrasi meydanı, bolu, uyuşturucu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atıyla sokakları turlayan adam görenleri şaşırtıyor Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:27:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]