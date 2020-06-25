"Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" - Son Dakika

"Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, Diyarbakır'da Danışmanlık Birimleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinin açılması gerektiğini belirtti.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Genel Başkanı Yahya Öger, Diyarbakır'da Danışmanlık Birimleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinin açılması gerektiğini belirtti.

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Öger, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, dünyada uyuşturucu kullanımında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturması gerçeğiyle hareket ederek, madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir topluma ulaşmayı hedeflediğini anımsattı.

Uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak için, 26 Haziran tarihini Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak belirlendiğini kaydeden Öger, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan başta gençler olmak üzere herkesi etkileyen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 58. maddesinin ikinci fıkrasında 'Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır' hükmü yer almaktadır. Toplumun alkol, sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan korunması devletin görevleri arasında sayılmıştır. Toplumun madde bağımlılığını sadece polisiye, adli ve ahlaki bir sorun olarak algılaması madde kullanıcılarının toplumdan dışlanmasına yol açmaktadır. Toplumsal bu algı nedeniyle sağlık sorununun tedavisi yerine cezalandırma ön plana çıkmakta, bu da madde kullanıcılarının tedaviye başvurmasının önünde bir engel oluşturmaktadır. Sonuç olarak, toplumun uyuşturucu problemi algısı, soruna yönelik çözümlerin üretilmesinde ve uygulanmasında önemli rol oynamaktadır."

Türkiye'de 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında uyuşturucu arzının önlenmesi, uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, uyuşturucu ile mücadelede iletişim, uyuşturucu ile mücadele sürecinin koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı bildiren Öger, gerek arzla gerekse taleple mücadele alanında Türkiye'den son derece önemli faaliyetler yapıldığını aktardı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda bazı önemli gelişmelerin olduğunu ancak eksiklerin de bulunduğunu ifade eden Öger, şunları kaydetti:

"İlimizde açılacak yeni Alkol Madde Bağımlılığı ve Eğitim Merkezi (AMATEM) Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) ilimiz açısından oldukça önemlidir. Ancak tedavi öncesi ve sonrası ailelerin ve hastaların başvuracağı Danışmanlık, Rehabilitasyon ve Sosyal Uyum Birimleri tedavinin en önemli ayakları olmasına rağmen hala ilimizde yok. İlimizde Danışmanlık Birimleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinin açılması elzemdir."

Yahya Öger, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' - Son Dakika

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