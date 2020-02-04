Uluslararası uyuşturucu şebekesi davasında 10 sanık hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Uluslararası sularda Türk güvenlik güçlerince yapılan 'Birlik Operasyonu'nda yaklaşık 5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili görülen davada 10 sanık hapis cezasına çarptırıldı.



Türk güvenlik güçlerince, Akdeniz'in uluslararası sularında 15 Nisan 2019'da "Pervin Oğulları" balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. El konulan balıkçı teknesinde yer alan mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3'ü firari 13 kişi hakkında, "örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ithali ve uyuşturucu madde ticareti", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.



8 sanık 25'şer yıl, 2 sanık ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı



İzmir Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, 10 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son savunma için sanıklar ve avukatlarına söz verdi. Sanıklar ve avukatları, tahliye ile beraat talebinde bulundu.



Kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 25'şer yıl hapsine hükmetti. İki sanığın ise "uyuşturucu madde ticaretine yardım etmek"ten 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmasını ve hükümle birlikte tahliyelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, firari 3 sanığın da dosyasını ayırdı. - İZMİR