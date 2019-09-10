Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik dava

Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

İzmir Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 10 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Murat Özdemir, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, "Herkes yalan söylüyor. Hepsi bu işin uyuşturucu işi olduğunu biliyordu. 23 sayfalık yazılı savunmamı vermek istiyorum." diye konuştu.

Sanık Mustafa Aysin doğruları söylediğine şerefi üzerine yemin ettiğini ifade ederek, "Uyuşturucudan, okyanusta aldığımızda haberim oldu. O zaman da yapacak bir şeyim yoktu. Ben gemi personeliyim. Uyuşturucu bizim tekneye yüklenince haberim oldu." şeklinde konuştu.

Gemide kaptana yardımcı olduğunu anlatan sanık Resul Kırlak ise uyuşturucudan haberi olmadığını, yakalandıkları zaman anladığını ileri sürdü.

Kırlak, "Yakalandığımız gece 22 mil civarında 1 geminin bize geldiğini anladım. Işıkları kuvvetliydi. Normal yük gemisine benzemiyordu. Askeri gemi olduğunu anladım. Kaçabilirdim. Acil durum verebilirdim. Yüklenen maddenin uyuşturucu olduğunu bilseydim gemiyi hareket ettirebilirdim. Batırabilirdim. Uyuşturucuyu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Sanık Turgut Yüncüler, söz konusu gemiyle tüm ilişkisinin 20 günle sınırlı olduğunu öne sürerek, örgütle alakası bulunmadığını ve uyuşturucudan haberi olmadığını iddia etti.

İddia makamı, eksiklerin giderilmesi ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık avukatları tahliye talebinde bulunurken, bazı avukatlar dosyadaki işlemlerin usulsüz olduğunu, delillerin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklululuk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Akdeniz'in uluslararası sularında 15 Nisan'da Türk güvenlik güçlerinin "Pervin Oğulları" balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.

El konulan balıkçı teknesinde yer alan mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3'ü firari 13 kişi hakkında, "örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ithali ve uyuşturucu madde ticareti", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.