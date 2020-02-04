Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik davada 8 sanığa 25'şer yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik davada 8 sanığa 25'şer yıl hapis - Son Dakika

Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik davada 8 sanığa 25'şer yıl hapis

17 dakika önce

Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili görülen davada 8 sanık 25'er yıl, 2 sanık ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik davada 8 sanığa 25'şer yıl hapis, System.String[]

Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili görülen davada 8 sanık 25'er yıl, 2 sanık ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, 10 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, son savunma için sanıklar ve avukatlarına söz verdi.

Sanıklar ve avukatları, tahliye ile beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, 8 sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 25'şer yıl hapsine hükmetti.

İki sanığın ise "uyuşturucu madde ticaretine yardım etmek"ten 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmasını ve hükümle birlikte tahliyelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, firari 3 sanığın da dosyasını ayırdı.

Olay

Akdeniz'in uluslararası sularında 15 Nisan 2019'da Türk güvenlik güçlerinin "Pervin Oğulları" balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.

El konulan balıkçı teknesinde yer alan mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3'ü firari 13 kişi hakkında, "örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ithali ve uyuşturucu madde ticareti", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:28 Kaynak: AA
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