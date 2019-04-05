Uluslararası Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama
1 saat önce
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması ile uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin başarılı çalışması ile uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Edirne
'nin Havsa
ilçesi TEM
otobanında yapılan operasyon neticesinde 131 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ile yakalanan 3 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:38 Kaynak: İHA
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