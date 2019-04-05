Son Dakika Haberleri: Uluslararası Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama

Uluslararası Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması ile uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Uluslararası Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması ile uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Edirne'nin Havsa ilçesi TEM otobanında yapılan operasyon neticesinde 131 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ile yakalanan 3 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:38 Kaynak: İHA

Edirne, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
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