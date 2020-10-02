Uluslararası Uzay İstasyonu, Hava Sızıntısının Kaynağını Buldu - Son Dakika

Uluslararası Uzay İstasyonu, hava sızıntısının kaynağını buldu... Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan (UUİ) astronotlar, boyutları gittikçe büyüyen hava sızıntısının istasyondaki Rus modülünden kaynaklandığını tespit etti.

Uzay İstasyonu'nda gittikçe büyüyen hava sızıntısına ilişkin geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmaların nedenine ilişkin beklenen açıklama geldi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başardı.

"SIZINTI RUS BÖLÜMÜNDEKİ BİR MODÜLDEN"

UUİ'nin Müdür Yardımcısı Kenny Todd, sızıntının ilk olarak bir yıldan daha uzun bir süre önce tespit edildiğini ancak son birkaç ayda arttığını aktardı.

Todd yaptığı açıklamada, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtti.

Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğrulayarak "Sızıntı mürettebatın yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmuyor" dedi.