Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu! - Son Dakika
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Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu!

08.10.2022 14:22
Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu!

Uluslararası Uzay İstasyonu'na, yani uzaya gidecek ilk Türk için tarih verildi. 1'i yedek olmak üzere 2 aday seçilecek.

Türkiye Uzay Ajansı geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için bir vatandaşın seçileceğini açıkladı. Kısa süre içerisinde 30 binden fazla başvurunun yapıldığını öğrendik. Şimdi ise Uzaya gidecek ilk Türk için tarih verildi.

Uzaya gidecek Türk vatandaş kasım ayında seçilecek!

Bugün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 1 ay sonra, yani kasım ayında uzaya gidecek ilk Türk vatandaşının seçileceğini söyledi. Ayrıca 1 de yedek aday seçilecek. Sonrasında ise ABD'de 6 aya yakın süren bir eğitim alacak.

Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda 30 binden fazla başvuru geldiği söylendi. Fakat bu başvurular arasında yalnızca 300'e yakın kişinin gerekli kriterleri sağladığı, yani yüzde 1'lik kesimin arasından seçimin yapılacağı belirtildi. Başvuru şartları ise şu şekildeydi:

Yaş: 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak

Boy: 149.5 cm – 190.5 cm

Kilo: 43 kg – 110 kg

Dil: İngilizce yeterlilik şartını sağlamak

Eğitim: Mühendislik, Fen Bilimleri/ Temel bilimler, Fen bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak

Sağlık: Belirlenen sağlık kriterlerine uyum sağlamak

Son başvuru tarihi: 23 Haziran 2022- saat 20: 23

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Türkiye'nin 10 yıllık uzay alanında yapacağı faaliyetler ve strateji planı üzerine konuşan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım şunları söyledi:

"Çalışmalarımızda 10 hedefte de hiç hız kesmeden yürümeye devam ediyoruz. Bazılarında daha hızlı, bazılarında daha yavaş gelişmeler olsa da hepsinde ilerliyoruz. Ay misyonumuz, 2028 sonu 2029 başı gibi Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapabilmek ve bir aracın Ay sathında veri toplamasını sağlamak.

Mümkün mertebe bugüne kadar çalışılmamış, tespit edilememiş konuların çalışılmasını istiyoruz ama böyle bir şeyi ülke olarak yapmadık ve Türkiye'nin bugüne kadar bir 'derin uzay' misyonu yok. Yaptığımız uzay çalışmaları hep yakın yörünge ve yer sabit yörüngeden ibaret.

Bu hiç yapılmamış bir iş olduğu için önce bunu öğrenmemiz gerek. Bu yüzden bir ön faz koyduk projeye ve önce biz büyük oranda yerli imal edeceğimiz aracımızı yapalım, kendi özgün hibrit motorumuzla Ay'a ulaşalım dedik. Buna da sert iniş dedik.

Bu projemizde şu anda tasarımlar bitti. Uyduya çok benzeyen bir uzay aracı. Arkasında büyük bir itki sistemi olacak, o da hibrit motorumuz. 2,5-3 ton arası bir ağırlığı olacak, yaklaşık bir araba büyüklüğünde. Bu ay itibarıyla imalatına başlanacak. Bir kısım parçalarında ne yazık ki dışa bağımlılık devam ediyor. Bunların da tedarik sürelerinde pandemi dolayısıyla bir uzama var. Bunların hepsinde şu anda çalışıyoruz. Bugünden itibaren 1,5-2 sene içinde bu misyonumuzu gerçekleştireceğiz."

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu! - Son Dakika

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