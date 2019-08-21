Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni kenetlenme kapısı

CAPE Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yeni bir kenetlenme kapısı (IDA-3) yerleştirildiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, astronotlar Nick Hague ve Andrew Morgan'ın monte ettiği kenetlenme kapısının, gelecekte ticari uzay araçları tarafından kullanılacağı belirtildi.

IDA-3'ün, SpaceX ve Boeing tarafından bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında uzaya gönderilecek astronotlar tarafından kullanılması hedefleniyor.

UUİ'ye Şubat 2015 ve Temmuz 2016'da iki kenetlenme iskelesi (IDA-1 ve IDA-2) kurulmuştu. IDA-1, SpaceX aracının Temmuz 2015'teki inişi sırasında meydana gelen kaza sırasında imha olmuştu.

SpaceX bu yılın sonuna kadar astronotların da içinde olduğu ilk test uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini bu yıl sonunda, insanlı uçuş testini de gelecek yıl yapmaya planlıyor.

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sonlandırmasının ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

Uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülen UUİ, NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansı tarafından ortaklaşa işletiliyor.