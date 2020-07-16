Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi - Son Dakika

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonun batarya değişimi için bu yılın üçüncü uzay yürüyüşüne başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonun batarya değişimi için bu yılın üçüncü uzay yürüyüşüne başladı.

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Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'li astronotlar Chris Cassidy ve Bob Behnken, eski teknolojiye sahip 5 nikel-hidrojen bataryayı çıkararak yerine yeni teknoloji 3 lityum-iyon batarya yerleştirmek üzere istasyon dışına çıktı.

Bu, astronotların bu yıl batarya değişimi için yaptıkları üçüncü uzay yürüyüşü oluyor.

İki astronotun, istasyona 3 yeni batarya daha ekleyip batarya değişimini tamamlamak için 21 Temmuz'da dördüncü kez uzay yürüyüşüne çıkması planlanıyor.

ISS'de görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor. Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyordu.

Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını sağlayacağı tahmin ediliyor.

İstasyonda 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görevde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:49 Kaynak: AA

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