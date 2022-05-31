Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşam nasıl?

Uzayda yaşamak her zaman merak edilen bir konu olmuştur. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun zaman geçiren astronotlar ise bu konuda en tecrübeli insanlar olabilir. Alman astronot Matthias Maurer de ISS'de geçirdiği altı aylık süreci paylaşarak bazı sorulara yanıt vermiş oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşam hakkında gelen soruları yanıtlayan astronot, uzayda yaşadığı ve çalıştığı süre hakkında ipuçları verdi.

Alman astronot uzay tecrübesini paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı astronotu, Kasım 2021'de Crew-3'teki meslektaşları Tom Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte bir SpaceX Crew Dragon kapsülü ile ISS'ye gitmişti. Maurer'in ilk uzay yolculuğu olduğu için Alman astronot birçok ilki de bu görev sırasında yaşadı.

SpaceX Crew-3 ekibi yuvaya döndü!

Görevden kişisel olarak öne çıkan noktaları sorulduğunda Maurer, bir SpaceX Falcon 9 roketinde yörüngeye çıkıp Dünya'ya bakışını ve uzay yürüyüşünü anlattı. Alman astronot bu deneyimi "yeni bir dünyaya girmek gibi" olarak nitelendirdi.

Maurer, altı aylık Expedition 66 görevi sırasında, kendisinin ve diğer mürettebatın 120 binden fazla fotoğraf çektiğini söyledi. Birçok göz alıcı fotoğraf olduğunu belirten Alman astronot, daha sonra bu fotoğraflar arasından en iyilerini bir araya getirip tekrar bakabileceğini ifade etti.

Maurer ayrıca Crew Dragon ile Mayıs 2022'de Florida kıyılarını inişlerini "muhteşem" olarak yorumladı. Maurer o anları şu kelimelerle ifade etti:

Atmosfere girdikten sonra, kapsülün dışındaki tüm renkli ışığı gördüm ve ardından G kuvvetini hissettim. Paraşütler açıldı, her şey dönüyordu.

En çok endişelendiğim an buydu. Paraşütler açıldığında bu dönüşlere nasıl tepki verecektim? Deniz tutması ya da baş dönmesi olacak mı, sonrasında kusacak mıyım? Ama yere indiğimizde her şeyin yolunda gitmesine çok sevindim ve kendimi iyi hissettim, çok fazla coşku vardı.

Dünya'daki yaşam hakkında yorum yapan Maurer, döndükten sonra yerçekimini başında ve boynunda hissettiğini ifade etti. Ancak bu ağrılara rağmen "yemeğinin tabağında kalması" gibi tanıdık dünya koşullarına dönüş yapmış olmanın kendisini iyi hissetterdiğini söylüyor.

Astronot ayrıca yolculuğun kendisini nasıl değiştirdiği ve ISS'de bilim çalışması yapmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu da dile getirdi. Maurer aynı zamanda uzaya gitmek için bir şansı daha olursa çok daha hazırlıklı olacağını ve dünyayı anlamak daha iyi araştırma yapacağını belirtti.

Alman astronot birçok insanın tecrübe edemeyeği bir deneyimi 6 ay boyunca gerçekleştirdi. Bu deneyimin kendisine birçok şey kazandırdığı da görülüyor. Peki sizce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşam nasıldır? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.