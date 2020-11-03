Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki insanlı uzay görevi 20. yılını tamamladı - Son Dakika

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki insanlı uzay görevi 20. yılını tamamladı

03.11.2020 11:55
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki insanlı uzay görevi 20. yılını tamamladı, System.String[]

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) astronot ve kozmonotların, Dünya yörüngesinde nöbet değişimi içinde kesintisiz yürüttüğü insanlı uzay görevi 20. yılını bitirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) astronot ve kozmonotların, Dünya yörüngesinde nöbet değişimi içinde kesintisiz yürüttüğü insanlı uzay görevi 20. yılını bitirdi.

İlk kez 2 Kasım 2002'de ABD'li astronot Bill Shepherd ile Rus kozmonotlar Yuri Gidzenko and Sergey Krikalev'den oluşan ekibin göreve başladığı istasyon, 20 yıldır insanlığın keşif yolculuğuna hizmet ediyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan 3'erli ekipler halinde 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

Yaşam ünitelerini barındıran modüler bir yapay uydu olan istasyon, Dünya yüzeyinden 400 kilometre yüksekte, Alçak Yer Yörüngesi'nde Dünya çevresini katediyor.

İstasyon, yerçekimi ve uzay ortamı araştırmaları için doğal bir laboratuvar işlevi görürken, bilim deneyleri için de kullanılıyor.

Dünya çevresinde insanların sürekli bulunacağı bir uzay istasyonu kurma fikri ilk kez ABD tarafından 1984'de ortaya atıldı. Kongre tarafından onaylanan proje bütçe kesintileri ve başka sorunlar deneniyle hayata geçirilemese de ISS'e giden yolda atılan ilk adım oldu.

ISS'i meydana getiren uzay modüllerinden ilki 1998 yılında fırlatıldı. Uzun süre çalışacak ilk astronot ve kozmonot ekibi 2000 yılında istasyona ulaştı.

ISS, 20 yılda kesintisiz devam eden 64 insanlı görevde 240'tan fazla astronot ve kozmonota ev sahipliği yaptı.

İstasyonun, 2030 yılına dek faaliyetini sürdürmesi planlanıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki insanlı uzay görevi 20. yılını tamamladı - Son Dakika


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