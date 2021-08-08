Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir ilk! Düzenlenen "uzay oyunları" yarışması kazananı Soyuz Takımı oldu

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Dünya'nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bir ilke ev sahipliği yaptı. NASA'dan yapılan açıklamada " Tokyo'daki Yaz Oyunlarını kutlamak için astronotlar ve kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez uzay oyunlarını düzenledi.

DRAGON TAKIMINI YENDİLER

Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Dragon takımını yendi! İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı.

NASA astronotu Mark Vande Hei ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov, Soyuz Takımı'ndaydı.

MCARTHUR DA DRAGON TAKIMI'NDAYDI

NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Team Dragon'daydı" ifadelerini kullandı.