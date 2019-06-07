Son Dakika Haberleri: Uluslararası Uzay İstasyonu, turizme açılıyor
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Uluslararası Uzay İstasyonu, turizme açılıyor

50 dakika önce

NEW Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurdu.

Uluslararası Uzay İstasyonu, turizme açılıyor, System.String[]
NEW Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurdu.
NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açacağı kaydedildi.
Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.
NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:49 Kaynak: AA
NASA, Güncel
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