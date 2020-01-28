Uluslararası Uzay İstasyonuna ticari modül eklenecek - Son Dakika
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Uluslararası Uzay İstasyonuna ticari modül eklenecek

6 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini duyurdu.

Uluslararası Uzay İstasyonuna ticari modül eklenecek, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, modülün inşası için merkezi Houston'da bulunan ABD'li uzay donanımları üreticisi Axiom Space şirketinin seçildiğini duyurdu.

Açıklamada, Axiom Space'in üreteceği modülün ISS'in cephesindeki güverteye ekleneceği ve tamamen özel şirketlerin kullanımına ayrılacağı belirtildi.

Modülün ISS'in ticari potansiyelini arttırmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen NASA Direktörü Jim Bridenstine, NASA'nın özel sektörle iş birliğini küresel ekonomiye ve uzay araştırmalarına katkı sağlayacak şekilde arttırmayı amaçladıklarını belirterek, "Axiom'un uzayda özel sektör için ticari durak oluşturma adımı, NASA'nın alçak yörüngede astronot eğitimi, bilimsel araştırma ve teknoloji testleri gibi uzun vadeli hedefleriyle uyum içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

NASA'nın "Ticari Mürettebat Programı" kapsamında ISS'ye personel taşıyıcı mekikleri üretmek üzere Amerikan SpaceX ve Boeing firmalarıyla iş birliği yaptığını hatırlatan Bridenstine, "Bu yıl özel şirketlerle yaptığımız benzer iş birliği Amerikan astronotlarını, Amerikan roketleriyle Amerikan toprağından ISS'ye taşıma hedefimize bizi yaklaştırdı." ifadesini kullandı.

NASA, modülün üretilmesinin ardından Axiom Space ile 2 yılı opsiyonlu 5 yıllık işletme sözleşmesi imzalayacak.

Öte yandan şirket sonraki adımda Dünya yörüngesinde müstakil uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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