Uluslararası Uzay İstasyonundan Büyük Kanyon'a bakış

Dünyada görülmesi gerekn yerlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz Büyük Kanyon (Grand Canyon). ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan kanyon, . 466 kilometrelik uzunluğu ve 400 metre ila 2.4 kilometre arasında değişen genişliği ile ziyaretçilerine tam bir görsel şölen sunuyor. Peki bu efsanevi kanyon uzaydan nasıl görünüyor? Uluslararası Uzay İstasyonundan Samantha Cristoforetti bu sorunun cevabını en iyi şekilde veriyor.

Büyük Kanyon uzaydan çok farklı görünüyor

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti tarafından çekilen görüntü Büyük Kanyon'u tüm güzelliği ile ortaya koyuyor. Cristoforetti, Büyük Kanyon'un akıllara durgunluk veren görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Avrupa Uzay Ajansı astronu yaptığı etkileyici paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bulutların arasından doruğa çıkıyor… Büyük Kanyon! Jessica Watkins'i gülümsetecek muhteşem kaya oluşumları, aynı zamanda yaşamla iç içe ve etkileyici yükseklik değişimleri ile çeşitli ekosistemlere ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşam nasıl?

Cristoforetti, SpaceX Crew-4 ile birlikte Nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna ayak bastı. Astronot, ISS'te kaldığı süre boyunda birçok etkileyici fotoğraf paylaşmaya devam edecek gibi görünüyor. İlerleyen dönemde paylaştığı fotoğrafları görmek için onu takip edebilirsiniz.

Peaking through the clouds… the Grand Canyon! Amazing rock formations to make @astro_watkins smile, but also teeming with life and home to diverse ecosystems across its impressive elevation span. #MissionMinerva pic.twitter.com/D6iqjcWRpt — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 1, 2022

Eski İtalyan Hava Kuvvetleri pilotu ve mühendisi olan Cristoforetti, ikinci kez ISS'de bulunuyor. Tweet'e konu olan Jessica Watkins ise Cristoforetti'nin şuanda ISS'deki ekip arkadaşı. Jeoloji alanında doktora yapan Watkins, Dünya ve Mars'taki toprak kaymalarını inceliyor. O yüzdendir ki Cristoforetti, Watkins'in bu fotoğrafı beğeneceğini düşünmüş.

Bu denli büyük bir doğa oluşumunun aslında dünyanın küçük bir parçasını oluşturduğunu görmek insanda oldukça farklı hisler uyandırıyor. Aynı zamanda insanın dünyadaki rolünü tekrar sorgulamasına yol açıyor. Peki siz Uluslararasu Uzay İstasyonunda çekilmiş bu görüntü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.