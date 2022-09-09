Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı

09.09.2022 14:20
Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı

Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) başladı.

Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022), Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) başladı.

Altair Enterprises tarafından organize edilen kongrenin açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi, Uluslararası Uzay Kongresi'nin iş birlikleri için çok önemli bir zemin oluşturacağını söyledi.

Baygeldi, kongrenin Türkiye'nin uzay alanında değerli çalışmalara imza atılabilmesi için büyük bir altyapı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Milli Uzay Programımız doğrultusunda GUHEM en önemli paydaşlarımızdan biri. Bu önemli etkinliğin Türkiye'de ilk kez Bursa'da ve GUHEM gibi önemli bir merkezde düzenlenmesi son derece kıymetli. Bu sene Paris'te gerçekleşecek dünyanın en büyük uzay kongresi Uluslararası Astronotik Kongresi'ne (IAC) katılacağız. 2025'te bu büyük organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ise dünyada uzayın yeni bir rekabet alanına dönüştüğünü anlatarak, Türkiye'de de son yıllarda bu alandaki çalışmaların hız kazandığını dile getirdi.

BTSO olarak Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi olarak hayata geçirdikleri GUHEM'de uluslararası çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Şener, "Gerek tecrübe paylaşımı gerekse de yeni iş birlikleriyle taçlanacağına inandığım bu büyük buluşmanın tüm katılımcılarımız için faydalı geçmesini diliyorum." dedi.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, 18 ülkeden 100'den fazla konuşmacının kongrede yer alacağını bildirdi.

Uzay alanında prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Mirahmetoğlu, merkezin uzay farkındalığı alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Açılış programı, Altair Enterprises yöneticileri Nika Chinchaladze ve Martynas Fedotovas ile SpaceFund firmasının kurucu ortağı Rika Tumlinso'ın konuşmalarıyla devam etti.

Kongrenin ilk oturumunda ise Avrupa Uzay Ajansı İklim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Andrea Vena, "Uzay Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliği-Avrupa Uzay Ekosisteminde ESA'nın Rolü" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca, kongreye destek veren Plan-S, Roketsan ve Türksat'tan yetkililere teşekkür plaketleri takdim edildi.

11 Eylül Pazar günü sona erecek kongrenin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le olan ilginç anısı: Türkiye'ye karşı çok ilgiliydi, Kur'an tilavet ettirdi BTSO Başkanı Burkay: 'Yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız' BTSO Başkanı Burkay: 'Yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız'
Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement