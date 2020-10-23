Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firmasının logosu değişti - Son Dakika

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firmasının logosu değişti

23.10.2020 09:29
Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firmasının logosu değişti, System.String[]

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması Mazars, 90'ı aşkın ülke ve bölgede yeni marka kimliğini uygulamaya koyduğunu açıkladı.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması Mazars, 90'ı aşkın ülke ve bölgede yeni marka kimliğini uygulamaya koyduğunu açıkladı. Logo değişikliğine giden marka, değişen dünyada yeni ihtiyaçlara göre genişleme stratejisine destek verdiğini, denetim, vergi ve danışmanlık pazarına farklı bir bakış açısı getirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması Mazars, bugün 90'ı aşkın ülke ve bölgede yeni küresel marka kimliğini duyurdu. Firma, "Yeni marka kimliği Mazars'ın denetim, vergi ve danışmanlık pazarında yeni bir seçenek oluşturma ve bu pazara farklı bir bakış açısı getirme arzusunu yansıtıyor ve adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme taahhüdünü daha da güçlü hale getiriyor." bilgisini paylaştı.

Mazars Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hervé Hélias konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ortaklarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla iki yıl süren derin ve kapsamlı istişarelerin ardından yeni marka kimliğimizi ve konumlandırmamızı duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum. Söz konusu marka kimliği bugün kim olduğumuzu yansıtıyor ve gelecekte dönüşmek istediğimiz firma türüne yönelik isteğimizi teyit ediyor. Büyük uluslararası müşterilere hizmet verecek ölçeğe ve yaklaşımımızda yaratıcı ve kişisel hareket etme çevikliğine sahip dünya çapında bağlantılı bir ekibiz. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, ekiplerimiz kültürel anlayışı küresel bakış açısıyla harmanlayarak her şekil ve büyüklükteki müşterilere işlerinde güven veren ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan gerçek bir ortaklık sunuyor."

"DEĞERLERİMİZİ KORUYORUZ"

Mazars Denge CEO'su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun ise "1977'den beri Mazars Denge Ailesi olarak güvenilir, etik, butik ve kaliteli hizmet sunmak olan değerlerimizi koruyoruz ve bu değerlerimiz sayesinde geçmişten geleceğe nasıl uzandığımızı denetim ve danışmanlık sektöründe bir ilk olan 2019 Entegre Raporumuzda anlatıyoruz. Tabiatın, Kovid-19 salgınıyla bizlere adeta bir SOS verdiği bugünlerde uluslararası marka konumlandırmasının da entegre düşünceyi yansıtacak bir dizi yeniliği Mazars'ın operasyonlarına katacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

MALİ DURUM

Firma mali durumla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Geçen yıl (2018/2019 mali yılı) önceki mali yıla göre yüzde 10,4'lük (+%0,2'lik döviz kuru etkisi hariç) artışla, 1,8 milyar Euro tutarında gelir elde etti. 2018/2019 gelirlerindeki artışa yüzde 0,9 düzeyinde güçlü bir organik büyüme destek verdi."

ÜCRET GELİRLERİNİN FAZLASI AVRUPA DIŞINDAN

Markadan logo değişikliğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yeni marka kimliğiyle birlikte Mazars'ın dünya çapındaki yaklaşık 25 bin çalışanıyla birlikte halihazırda 90'ı aşkın ülke ve bölgede faaliyet gösteren uluslararası bir gruba dönüşümü de vurgulanıyor. Mazars North America Alliance da Mazars'ın ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren uluslararası müşterilerine hizmet verebilecek ek 16 bin profesyoneli bünyesinde barındırıyor. Firmanın uluslararası arenadaki büyümesi gelir kaynaklarının coğrafi dağılımına da yansıyor. Mazars'ın ücret gelirlerinin üçte birinden fazlası artık Avrupa dışından geliyor. 2018/2019 döneminde yüzde 22,6 ile en yüksek büyüme oranına ulaşan Asya-Pasifik bölgesi Mazars'ın toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 15'ine tekabül ediyor" denildi.

Mazars'ın büyümesi ve genişlemesini yorumlayan Hervé Hélias, "Geçtiğimiz on yılda iki kat büyüdük ve biz büyürken sunduğumuz hizmetler, müşterilerimiz ve yeteneklerimizin çeşitliliği de arttı. Şu anda denetim konusunda dünya çapında yaklaşık kamu yararını ilgilendiren 2 bin kuruluşla ve Fransa'da borsaya kote şirketlerin yüzde 30'uyla çalışıyoruz. Çin'de ise 140 civarında borsaya kote büyük şirkete hizmet veriyoruz. Aynı zamanda, özel müşteriler ve start-up şirketlerden köklü uluslararası müşterilere kadar 50.000'i aşkın özel şirket ve aile şirketine hizmet veriyoruz" dedi.

Küresel yeni marka kimliği girişimine liderlik eden Mazars Grup Marka, Pazarlama ve İletişim Başkanı Cécile Kossoff de konuyla ilgili şunları söyledi:

"Firmamız, yolculuğumuz ve yeni Mazars markasından dolayı eşsiz bir gurur yaşıyoruz. Yeni marka kimliğini inşa ederken kim olduğumuzu, nasıl çalıştığımızı ve bizi farklı kılan özelliklerimizi pekiştiren şirket DNA'sından yola çıktık. Kimliğimiz gerçek anlamda uluslararası bir erişim ile derin yerel köklerimizi bir araya getiren mirasımız ve bütünleşmiş yaklaşımımız; sektöre karşı hissettiğimiz sorumluluk duygumuz, sunduğumuz uzun soluklu teknik uzmanlık ve kalite; müşteri odaklılığımız ve onlara karşı duyduğumuz karşılıklı saygı, müşterilerimizin değer verdiği eşsiz insan dokunuşu, onlara sunduğumuz güven ve iç rahatlığı ile her şeyin doğrusunu yapma taahhüdümüzü yansıtıyor."

Yapılan açıklamada 350 kişiyi aşan kadrosuyla Mazars Denge'nin 1977'den beri Türkiye'deki çoğu uluslararası firmalar olan müşterilerine güvenilir, etik, butik ve kaliteli hizmet verdiği vurgulandı. Firma, bu yaklaşımı yeni uluslararası konumlandırma çerçevesinde yenilenen logoyla sürdürdüğüne, bütün işlerinde dengeli bir kalite imzası atmaya devam edecek şekilde çalışacaklarını belirtti.


Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firmasının logosu değişti
Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firmasının logosu değişti
Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firmasının logosu değişti

Yönetim Kurulu, Vergi, söz, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firmasının logosu değişti - Son Dakika Ekonomi

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