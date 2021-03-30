Uluslararası veriler Süveyş Kanalı'nda gemi geçişlerinin normal seyrettiğini teyit etti - Son Dakika

Uluslararası veriler Süveyş Kanalı'nda gemi geçişlerinin normal seyrettiğini teyit etti

30.03.2021 13:11
Uluslararası veriler Süveyş Kanalı'nda gemi geçişlerinin normal seyrettiğini teyit etti, System.String[]

Dünya çapında gemi hareketliliğini takip eden siteler, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisinin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından kanaldaki geçişlerin tamamen normale döndüğünü onayladı.

Dünya çapında gemi hareketliliğini takip eden siteler, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisinin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasının ardından kanaldaki geçişlerin tamamen normale döndüğünü onayladı.

Deniz seyrüseferini takip eden "Vesselfinder" ve "Marinetraffic" adlı iki internet sitesine göre, yalnızca Süveyş Kanalı'nın giriş çıkışlarında biriken gemi yoğunluğundan kaynaklı sıkışıklık bulunuyor.

Bunun dışında, Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi faaliyetleri tamamen normale dönmüş durumda.

Tayvanlı "Evergreen" şirketi tarafından kiralanan ve krize neden olan "The Ever Given" adlı gemi, yoğun çalışmalar sonrasında yüzdürüldükten sonra teknik bakım amacıyla çekici lokomotiflerle Büyük Göller bölgesine doğru yola çıktı.

Dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında 6 gün boyunca aksamalar yaşanmıştı.

Mısır ve dünyaya günlük maliyeti milyarlarca dolar

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Süveyş Kanalı, dolar, Mısır, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası veriler Süveyş Kanalı'nda gemi geçişlerinin normal seyrettiğini teyit etti - Son Dakika Ekonomi


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