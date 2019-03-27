Uluslararası Vizyona Sahip Öğrenciler Yetiştirebilmek İçin Vakıf Kuruluyor

Bursa'da faaliyet gösteren Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesindeki yabancı gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası vizyona sahip öğrenciler yetiştirebilmek için vakıf kuruluyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesindeki yabancı gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası vizyona sahip öğrenciler yetiştirebilmek için vakıf kuruluyor.



Merkez Osmangazi ilçesi Hamiler Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesince 21 bin 402 metrekare alanda 36 derslik ve 750 öğrenci kapasitesiyle üç yıl önce inşa edilen lise, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim hayatına başladı.



Selçuklu dönemi ile bugünün mimarisi harmanlanarak inşa edilen Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük okulu olma özelliğine sahip lisede, bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen 167'si yabancı 396 öğrenci eğitim görüyor. Okulda yabancı öğrencilerin çok olmasından dolayı bir vakıf ihtiyacı ortaya çıktı. Bu yabancı gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerine cevap verebilmek ve uluslararası vizyona sahip öğrenciler yetiştirebilmek için vakıf kurulma çalışmalarına başlandı.



"Murad Hüdavendigar adını yaşatacak bir jenerasyon yetişecek"



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmangazi Belediyesinin okul arsası üretme konusunda Mili Eğitim Bakanlığına ciddi katkılar verdiğini söyledi.



Bu arsayı okul için tahsis ettikten sonra eğitime gönül veren kişilerin uluslararası imam hatip lisesi projesini ortaya koyduğunu ve bu projeyi belediyeyle yapmak istediklerini aktaran Dündar, "Biz de bu projeyi önemsedik. Güzel bir mimariyle okul binası yapmayı kararlaştırdık. Sonuçta kendi mimarimizi ve kültürümüzü yansıtan bu okul ortaya çıktı." dedi.



Dündar, okulda şu anda yaklaşık 60 ülkeden öğrencilerin eğitim gördüğünü dile getirerek şöyle devam etti:



"Bu kadar büyük ve kapsamlı bir okulda hem eğitimi hem yönetimi hem de çocukların sorumluluğunu sadece müdür ve yardımcılara bırakmanın biraz haksızlık olacağını düşündük. Bu okulun sosyal, maddi ve manevi manada sahiplenilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla okulla ilgili vakıf kurma çalışmalarına başladık. Bu vakıf belli aralıklarla okulda toplanarak okulun ihtiyaçlarını ve öğrencilerin talebini yerine getirme, okulun geleceğiyle ilgili konularda destek verecek. Murad Hüdavendigar adını yaşatıp dünyaya barışı, kardeşliği ve sevgiyi getirecek olan bir jenerasyonu burada yetiştireceğiz."



"Hem maddi hem manevi yardım yapacaklar"



Bursalı iş adamı Mustafa Gürses de bu okulların açılmasının Türkiye'nin geleceği bakımından çok önemli olduğuna değindi. Okulda 60 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü ancak bu çocukların ailelerinin yanlarında olmadığı için okul aile birliği noktasında biraz eksiklik çekildiğini anlatan Gürses, şunları söyledi:



"Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız bu okullara büyük destek vermekte ve elinden gelen gayreti göstermekte ancak öğrencilerin bütün eksiklerini devletimizin karşılaması mümkün değil. Onun için bu okulumuzda esnafımızdan, sanayicimizden, iş adamımızdan müteşekkil vakıf kurulması için çalışmalar başlandı. Bu vakfın mütevelli heyeti eksik görülen bazı şeyleri tamamlama noktasında hem maddi hem de manevi yardım yapacak."



Okul Müdürü Mehmet Türkmen ise Uluslararası İmam Hatip Lisesi Projesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının iş birliğiyle yürütüldüğüne işaret etti.



Öğrencilerin yurt dışından transferleri ve sağlık giderlerinin Diyanet Vakfınca karşılandığına dikkati çeken Türkmen, kurulacak vakıfla okulun birçok eksiğinin karşılanacağını ve özellikle yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarının giderileceğini kaydetti.

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