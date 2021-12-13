Yetersiz imkanlarla hizmet veren İstiklal Hastanesi'nde, halka koronavirüs aşısı yapıldı - Son Dakika

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından açlık ve sefaletin arttığı ülkede, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaneleri olmak üzere sağlık kurumları ısınma, yakıt, elektrik, gıda, aşı, ilaç ve tıbbi teçhizat yoksunluğu içerisinde hizmet vermeye çalışıyor. Yetersiz imkanlarla hizmet vere Kabil'deki İstiklal Hastanesi'nde, halka koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.