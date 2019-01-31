Son Dakika Haberleri: Uluslararası Yarışmada Diyarbakırlı Fotoğrafçılara Sergileme Ödülü

Uluslararası Yarışmada Diyarbakırlı Fotoğrafçılara Sergileme Ödülü

1 saat önce

Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) üyesi 11 fotoğrafçı İran'da yapılan uluslararası "Mental Health 2018 International Exhibition Of Photography yarışmasında sergileme ödülü aldı.

Uluslararası Yarışmada Diyarbakırlı Fotoğrafçılara Sergileme Ödülü, System.String[]
Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) üyesi 11 fotoğrafçı İran'da yapılan uluslararası "Mental Health 2018 International Exhibition Of Photography yarışmasında sergileme ödülü aldı.

Fotono21 Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Dünya Fotoğraf Federasyonu Başkanı Dr. Riccardo Busi, Freddy Van Gılbergen, Silvano Monchi, Kiarang Alaei ve Naser Mohammadi'nin de jüri üyesi olduğu yarışmaya 3 bin 200 fotoğrafçının katıldığını söyledi.

Yarışmada Fotono21 üyesi 11 fotoğrafçının 24 eserinin sergilenme ödülü aldığını belirten Kılıçoğlu, bunun Diyarbakır'daki fotoğrafçılar için de motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde 5 yıldır ücretsiz fotoğraf eğitimi verildiğini belirten Kılıçoğlu, "Yıl boyunca düzenlediğimiz fotoğraf gezileri ve sergilerin bu başarıda önemli katkısı oldu. Uluslararası bir yarışmadan gelen bu başarı diğer fotoğrafçıları da motive edecek ve özendirecek." dedi.

Veysi Arcagök ise katıldığı ilk uluslararası yarışmada sergileme ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Dernekte fotoğrafın teorisini, pratiğini, kültürünü, ahlakını, estetiğini öğrendim. Diyarbakır adına daha bir çok başarının altına imzamızı atmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dernek üyelerinden Veysi Arcagök ise : Fotono21 derneğine üye olmamın üzerinden bir yıl geçti.Katıldığım ilk uluslarasi yarışmadan sergileme ödülü aldim . Dernek olarak 11 kişi toplamda 24 ödül aldik. Fotoğrafın teorisini, pratiğini, kültürünü, ahlakını, estetiğini öğrendiğim. Diyarbakır adına daha bir çok başarının altına imzamızı atmak istiyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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