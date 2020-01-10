Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu merhum milli güreşçi Yaşar Doğu adına bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası başladı.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takviminde yer alan ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuva, İstanbul'daki Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda, dünyanın önde gelen güreşçileri Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk ciddi sınavlarını İstanbul'da veriyor.

Turnuvada Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan serbest erkekler ile kadın milli takımları büyük ölçüde belirlenecek. Turnuvada 12 Ocak Pazar gününe kadar 20'ye yakın ülkeden yaklaşık 250'ye sporcu mücadele edecek.

Turnuvanın ilk günü, erkeklerde 57, 65, 70, 86 ve 97 kilo sıkletlerinde eleme ve yarı final, kadınlarda ise 50, 57 ve 68 kilo sıkletlerinde altın madalya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Açılış seremonisi yapıldı

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda üç gün sürecek organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Halk oyunları ve mehteran gösterilerinin yapıldığı seremoniye Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Yaşar Doğu'nun ailesi ve Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Murat Kocakaya, Türk spor camiasının Yaşar Doğu'yu her zaman minnetle anacağını belirterek, "Tüm sporcularımız, Yaşar Doğu'ya layık olmak için elinden gelen mücadeleyi gösterecektir." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın bir cenaze nedeniyle katılamadığı seremonide federasyon adına konuşan asbaşkanı Zeki Gül, "Yaşar Doğu, hayatında bir kez yenilmiş, Türkiye'nin zor şartlarında hem sporculuk hem de antrenörlük yaparak Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına erişmiş, genç yaşta aramızdan ayrıldığı halde geride çok büyük bir hizmet bırakmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti devam ettiği sürece anılacak birisi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Yaşar Doğu adına düzenlenen turnuvaya ev sahipliği yaktıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk spor tarihine adını altın harflerle kazıyan bir değer olan Yaşar Doğu, ay-yıldızlı mayoyla çıktığı 47 müsabakanın 46'sından zaferle ayrılmış, milletimize sevinçler yaşatmış ve hiçbir zaman kopmadığı güreşte antrenör olarak da sporcular yetiştiren mümtaz bir şahsiyet ve örnek bir kişiliktir. Onun bu başarısı, kendisinden sonra gelen sporculara da ilham kaynağı olmuştur. Bu anlamlı turnuvaya İstanbul olarak ev sahipliği yapmaktan gurur ve onur duyuyorum." diye konuştu.

Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu ise, "Ailesi olarak eminiz ki Yaşar Doğu'nun ruhu şad oluyor. Uluslararası katılımla bu minderlerde kaliteli güreşler sergileniyor. Umarım bu turnuvadaki deneyimlerle Türk güreşçilerimiz uluslararası başarılar elde eder, dünya ve olimpiyat şampiyonu olurlar." şeklinde görüş belirtti.