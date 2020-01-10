Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu merhum milli güreşçi Yaşar Doğu adına bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda ilk gün sona erdi.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takviminde yer alan ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen İstanbul'daki Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Üç günde yaklaşık 20 ülkeden 250'ye yakın sporcunun mücadele edeceği turnuvanın ilk gününde erkeklerde 57, 65, 70, 86 ve 97 kilo sıkletlerinde eleme ve yarı final, kadınlarda ise 50, 57 ve 68 kilo sıkletlerinde madalya karşılaşmaları yapıldı.

Kadınlarda milli sporculardan Evin Demirhan 50 kiloda, Buse Tosun ise 68 kiloda gümüş madalya alırken, Aynur Erge 50 kiloda bronz madalya elde etti. Buse Tosun, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle final maçına çıkmadı.

57 kiloda Bediha Gün ile 68 kiloda Kadriye Aksoy ve Seda Başgöl bronz madalya maçlarında rakiplerine yenilerek podyuma çıkma şansını kaçırdı.

Kadınlarda dereceler

Kadınlarda yapılan 3 sıklette dereceye giren sporcular şöyle:

50 kilo:

1. Miglena Selishka (Bulgaristan)

2. Evin Demirhan

3. Aynur Erge

3. Türkan Nasirova (Azerbaycan)

57 kilo:

1. Emese Barka (Macaristan)

2. Bilgna Dudova (Bulgaristan)

3. Mimi Hristova (Bulgaristan)

3. Ramona Galambos (Macaristan)

68 kilo

1. Adela Hanzlickova (Çekya)

2. Buse Tosun

3. Anghel Alexandra (Romanya)

3. Irina Netreba (Azerbaycan)

Erkeklerde 2 final

Erkeklerde ise milli sporcular Selim Yaşar ile Haydar Yavuz, finale yükseldi.

Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Selim Yaşar 86 kiloda Bulgaristan'dan Ahmed Magamaev ile, Haydar Yavuz ise 70 kiloda Özbekistan'dan Ilias Bekbulatov ile altın madalya mücadelesi verecek.

Milli güreşçilerden Cengizhan Erdoğan ile Mehmet Emin Öğüt 65 kiloda, Servet Coşkun 70 kiloda bronz madalya maçlarına çıkacak.

Mehmet Emin, Türkmenistan'dan Kerim Hojakov ile karşılaşacak. Cengizhan ve Servet'in rakipleri ise repesaj maçlarının ardından belli olacak.

Erkeklerde 57, 65, 70, 86 ve 97 kilo sıkletlerinin repesaj, bronz ve altın madalya maçları yarın yapılacak.