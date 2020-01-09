Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak

Bu yıl 48'incisi düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, güreşte 2020'nin ilk uluslararası heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takviminde yer alan Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'daki Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapılacak. Dünyanın önde gelen güreşçileri Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk ciddi sınavlarını İstanbul'da verecek.

Kadınlar ve erkekler serbest stilde gerçekleştirilecek organizasyonda, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak olan serbest erkekler ile kadın milli takımları büyük ölçüde belirlenecek. Turnuvaya yaklaşık 15 ülkeden katılım olacak.

125 kiloda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nı kaçıracak. Turnuvada, 125 kilo serbestte Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda kimin temsil edeceğini de belirlenecek.

Müsabakalar yarından gününden itibaren TRTSPOR2 kanalından naklen yayımlanacak.

Avrupa Şampiyonası Roma'da

Yaşar Doğu Turnuvası'nın ardından milli güreşçiler, 15-18 Ocak tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Matteo Pellicone Ranking Series de mindere çıkarak ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Avrupa ve dünya eleme turnuvalarında seribaşı olmak için ter dökecek.

Milliler, ardından 10-16 Şubat tarihlerinde yine Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Güreşte 2020 Tokyo Olimpiyatları için Avrupa elemeleri, 19- 22 Mart'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, dünya elemeleri ise 30 Nisan-3 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, güreşte şu ana kadar olimpiyatlara 4 kota aldı. Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem ve Süleyman Atlı, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı.

Musa Aydın: "Tokyo Olimpiyatları'nda 12 kota bekliyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 12 sporcuyla kota almayı hedeflediklerini bildirdi.

2016 Rio Olimpiyatları'na göre her sıklette kota sayısının düştüğünü belirten Aydın, "Tokyo Olimpiyatları'nda 12 kota bekliyoruz. Bu, sekizin altına düşmemeli. 2016 Rio Olimpiyatları'nda her sıkletin kotası 23'tü şimdi 16'ya düştü. 12 sporcu ile katılırsak çok iyi neticeler alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, İstanbul halkını 12 Ocak'a kadar sürecek Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası için Bağcılar Olimpik Spor Salonu'na davet etti.