Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı

49'uncu Uluslararası Yaşar Doğu Güneş Turnuvası, İstanbul'da başladı. Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen turnuva 27 Haziran Pazar günü sona erecek.

Organizasyonda 14 ülkeden 300'e yakın güreşçi mindere çıkacak. Turnuvayla ilgili bilgi veren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Geçen hafta Vehbi Emre- Hamit Kaplan Turnuvası'nda olduğu gibi Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'na da katılım bizleri fazlasıyla memnun etti. Türk güreşinin efsanelerinden Yaşar Doğu adına yaptığımız bu turnuva, yarım asra dayandı. Ayrıca olimpiyatlar öncesi olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bugün itibariyle 14 ülkeden yaklaşık 300'e yakın güreşçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ TAKIM HALİNDE BİRİNCİ OLMAK"

Milli takım olarak hedeflerinin birinci olmak olduğunu ifade eden Aydın, "Türkiye serbest ve kadın milli takımlarımız bu turnuvaya çok iyi hazırlandılar. Hedefimiz takım halinde birinci olmak" dedi.