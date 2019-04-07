Uluslararası Yastık Savaşı Günü - New
1 saat önce
- Yastık savaşına katılanların görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Washington Square Park'da bir araya gelenler yastık savaşı yaptı.
- Yastık savaşına katılanların görüntüleri NEW YORK - ABD
'nin New York
kentindeki Washington Square
Park'da bir araya gelenler yastık savaşı yaptı. Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen "Uluslararası Yastık Savaşı Günü", New York'ta kutlandı. Yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:09 Kaynak: AA
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