Uluslararası yatırım açığı 364.8 milyar dolara çıktı - Son Dakika

Uluslararası yatırım açığı 364.8 milyar dolara çıktı

19.10.2020 10:08
Uluslararası yatırım açığı 364.8 milyar dolara çıktı, System.String[]

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 344.7 milyar dolardan, Ağustos sonunda 364.8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 344.7 milyar dolardan, Ağustos sonunda 364.8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 10.2 azalışla 227.4 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 1.0 azalışla 592.2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde rezerv varlıklar yüzde 20.8 azalışla 83.8 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 5.6 azalışla 89.8 milyar dolara geriledi.Diğer yatırımlardan, bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.5 artışla 48.2 milyar dolara yükseldi.Yükümlülüklerden, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 11.8 artışla 182.8 milyar dolara yükseldi.Portföy yatırımları yüzde 21.3 azalışla 104.4 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 34.8 azalışla 21.2 milyar dolara, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 63.6 azalışla 5.6 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7.4 azalışla 45.6 milyar dolara indi.Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 1.1 artarak 305 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 2.4 azalarak 33.9 milyar dolara inerken, TL mevduatı yüzde 20.1 artarak 16.4 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.3 azalarak 63.6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.0 azalarak 94.1 milyar dolara geriledi.


Ağustos, Türkiye, Yatırım, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası yatırım açığı 364.8 milyar dolara çıktı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?         
10:00
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Bakan Koca'ya Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız         
09:39
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi         
07:36
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu         
05:02
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 10:40:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası yatırım açığı 364.8 milyar dolara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei