Uluslararası yatırım açığı 364.8 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 344.7 milyar dolardan, Ağustos sonunda 364.8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 10.2 azalışla 227.4 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 1.0 azalışla 592.2 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde rezerv varlıklar yüzde 20.8 azalışla 83.8 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 5.6 azalışla 89.8 milyar dolara geriledi.Diğer yatırımlardan, bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.5 artışla 48.2 milyar dolara yükseldi.Yükümlülüklerden, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 11.8 artışla 182.8 milyar dolara yükseldi.Portföy yatırımları yüzde 21.3 azalışla 104.4 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 34.8 azalışla 21.2 milyar dolara, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 63.6 azalışla 5.6 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7.4 azalışla 45.6 milyar dolara indi.Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 1.1 artarak 305 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 2.4 azalarak 33.9 milyar dolara inerken, TL mevduatı yüzde 20.1 artarak 16.4 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.3 azalarak 63.6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.0 azalarak 94.1 milyar dolara geriledi.