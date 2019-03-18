Uluslararası Yatırım Pozisyon Açığı Ocak'ta 367.5 Milyar Dolar (2)

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 355.2 milyar dolardan, Ocak ayı sonun da 367.5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 355.2 milyar dolardan, Ocak ayı sonun da 367.5 milyar dolara yükseldi.



Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Ocak sonunda yüzde 2.5 artışla 240.1 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 3.1 artışla 607.6 milyar dolara yükseldi.



Merkez Bankası verilerine göre;



"Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.0 artışla 96.8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2.3 artışla 91.1 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6.7 artışla 47.7 milyar dolara yükseldi.



"Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.4 artışla 143.3 milyar dolara yükseldi.



"Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.2 artarak 150.3 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18.5 artışla 35.2 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1.6 artışla 18.8 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7.2 artışla 51.7 milyar dolara yükseldi.



"Diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.2 artarak 314 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.9 artarak 32.4 milyar dolara, lira mevduatı yüzde 11.8 artarak 15.7 milyar dolara yükseldi.



"Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.7 azalışla 79.1 milyar dolara olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0.3 azalışla 106,5 milyar dolara geriledi." - İstanbul

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