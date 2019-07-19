Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar
1 saat önce
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda 323.1 milyar dolara geriledi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda 323.1 milyar dolara geriledi.
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