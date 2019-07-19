Son Dakika Haberleri: Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar
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Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar

1 saat önce

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda 323.1 milyar dolara geriledi.

Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 323.1 milyar dolar, System.String[]
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 367.9 milyar dolar düzeyinden Mayıs sonunda 323.1 milyar dolara geriledi.


Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
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