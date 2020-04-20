Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 332.8 milyar dolar

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, geçen yıl sonundaki 352.1 milyar dolardan, Şubat sonunda 332.8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0.2 azalışla 251.4 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 3.3 azalışla 584.2 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde rezerv varlıklar yüzde 2.1 artışla 107.7 milyar dolara yükselirken, diğer yatırımlar yüzde 3.3 azalışla 92.7 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5.7 azalışla 44.8 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 6.4 azalışla 155.6 milyara düştü.

Portföy yatırımları aynı dönemde yüzde 4.4 azalışla 129.9 milyar dolara geriledi. Bu kapsamda, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi yüzde 13.5 azalışla 28.2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 18.9 azalışla 12.5 milyar dolara gerilerken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.3 artışla 50.8 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 1.1 azalarak 298.7 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı yüzde 0.1 artarak 34.8 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 13.4 artarak 15.5 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.1 azalarak 65.5 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 1.9 azalarak 96.4 milyar dolara geriledi.