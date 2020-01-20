Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 347 milyar dolara geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 347 milyar dolara geriledi - Son Dakika Ekonomi

Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 347 milyar dolara geriledi

7 saat önce

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2018 yıl sonundaki 369.3 milyar dolardan, Kasım sonunda 347 milyar dolara geriledi.

Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 347 milyar dolara geriledi, System.String[]

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2018 yıl sonundaki 369.3 milyar dolardan, Kasım sonunda 347 milyar dolara geriledi.


Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:03 Kaynak: DHA
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