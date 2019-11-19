Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Merkez Bankası verilerine göre; Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda-371,0 milyar dolar iken 2019 Eylül sonunda-351,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2019 Eylül sonu itibarıyla, uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,0 oranında artışla 247,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,2 oranında azalışla 599,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -371,0 milyar dolar iken 2019 Eylül sonunda -351,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında artışla 101,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 8,8 oranında artışla 96,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,3 oranında artışla 51,1 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artışla 157,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 138,0 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,1 oranında artışla 31,9 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,0 oranında azalışla 16,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,3 artışla 49,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalarak 303,8 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2018 yılsonuna göre yüzde 5,7 oranında artarak 33,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 3,6 oranında azalarak 13,5 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 13,0 oranında azalarak 71,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5,0 oranında azalarak 101,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL