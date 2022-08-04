Türkiye ile Bangladeş iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye ile Bangladeş iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi

04.08.2022 13:13
Türkiye ile Bangladeş iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy ile Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan ULUSKON genel merkezinde bir araya geldi.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy ile Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan ULUSKON genel merkezinde bir araya geldi. İkili burada ülkeler arası yapılacak iş birliği üzerine toplantı gerçekleştirdi.

ULUSKON'un bünyesindeki iş insanının da bulunduğu toplantıya Başkan Nezaket Atasoy ve Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan'ın yanı sıra alanında uzman iş insanları katıldı. Toplantıya katılan iş insanları sektörleri hakkında bilgi verdi. İkili görüşmelerde sağlık, turizm, ekonomik ve diplomatik ilişkiler görüşüldü.

'TÜRKİYE İLE BANGLADEŞ ARASINDA İHRACAT, İTHALAT VE YATIRIMLARI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'

Toplantı öncesi Büyükelçi Mosud Mannan ile ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy ülkelerinden ve yapılacak iş birliğinden kısaca bahsetti. Toplantının açılış konuşmasını yapan ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Türkiye ile Bangladeş arasında ihracat, ithalat ve yatırımları büyütmek istiyoruz. ULUSKON olarak bugüne kadar ticarete yön veren birçok çalışma yaptık ve bunların devamının geleceğinden hiç şüphem yok. Bangladeş nüfus yoğunluğu yüksek bir ülke ve ekonomisi, 20 yıldan fazla bir süre içerisinde yardıma bağımlı bir ekonomiden ticarete bağımlı bir ekonomiye dönüştü. Bu büyümede, ülkede demokrasinin daha iyi yerleşmesi ve serbest ekonomi şartlarının sağlanmasının büyük etkisi var. Türkiye ve Bangladeş arasındaki, başta ihracat olmak üzere ithalat ve yatırım konularında iş birliği yapılması kararı alındıktan sonra ULUSKON bünyesindeki iş insanlarıyla birlikte Bangladeş büyükelçisin programıyla ziyaret planlıyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ VE YATIRIM YAPMAK'

Büyükelçi Mosud Mannan ise yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Bangladeş'te 8 ülkeden oluşan bir konferans düzenlendi. Bu konferansa Türk iş adamları da katılım sağladı. Bangladeş olarak bundan mutluluk duyduk. Size ULUSKON olarak yaptığınız başarılı işlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye ile Bangladeş arasında 1,5 milyara ulaşan yatırım gerçekleştirildi. Bu sayı gittikçe artıyor. Hedefimiz Türkiye ile daha fazla iş birliği ve yatırım yapmak. Özellikle inşaat ve tarım çok gerekli alanlardır. Fatih Sultan Mehmet'ten biliyoruz gemileri karadan getirdi. Türk insanları çok yenilikçi siz de öylesiniz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Başkan Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON adına Büyükelçi Mannan'a plaket takdim etti. Büyükelçi Mannan ise Başkan Atasoy'a Bangladeş'i anlatan kitap hediye etti. Hediye takdiminin ardından toplantı sona erdi. (DHA


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye ile Bangladeş iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi - Son Dakika

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