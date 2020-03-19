Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Sargın'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Sargın'dan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi... - Son Dakika Ekonomi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Sargın'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi...

6 saat önce

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Kamu-özel sektör istişare mekanizmasının güzel bir örneği olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısı, sürecin hem sağlık hem ekonomik boyutlarının büyük ciddiyet ve planlı bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koydu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Sargın'dan

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Kamu-özel sektör istişare mekanizmasının güzel bir örneği olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısı, sürecin hem sağlık hem ekonomik boyutlarının büyük ciddiyet ve planlı bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koydu. Açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi ve bu konuda alınan diğer ekonomik tedbirler, derinliğini ve süresini henüz bilmediğimiz bu süreçte atılmış önemli adımlar." ifadelerini kullandı.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na katılan Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi İstikrar Kalkanı paketine ilişkin alınan tedbirlerin bu zorlu süreci atlamak için önemli olduğunu, süreci en az hasarla atlatmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Sargın, "Kamu-özel sektör istişare mekanizmasının güzel bir örneği olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısı, sürecin hem sağlık hem ekonomik boyutlarının büyük ciddiyet ve planlı bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koydu. Açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi ve bu konuda alınan diğer ekonomik tedbirler, derinliğini ve süresini henüz bilmediğimiz bu süreçte atılmış önemli adımlar. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu belirsizlik ortamını yönetmek ve en az hasarla atlatmak için biz de yatırımcılar olarak sürece katkıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan sağlığını korumanın esas öncelik olduğunu belirten Sargın, bunun ekonomiye doğrudan etkisine değinerek, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin uluslararası rekabette en güçlü olduğu alanlardan biri insan kaynağı. Nitelikli iş gücümüzü korumak ekonomik açıdan da son derece önemli. Dünyadaki gelişmelerle üretim ve tedarik zincirlerinde kırılmalar olması kaçınılmaz. Biz insan kaynağımızı eğiterek, tedarik sistemlerimizi güçlendirerek bugünden hazırlığımızı yapabilirsek, dünyanın tedarik zincirinde çeşitlendirmeye gittiği orta ve uzun vadede Türkiye'yi güvenilir kaynak ülke olarak konumlandırma ve küresel tedarik sistemindeki payımızı arttırma imkanımız olur."

Sargın, bu zorlu süreci en iyi şekilde yönetmek için iş dünyası, STK'lar ve kamu kurumlarıyla yakın iş birliği içinde, yapılan çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ayşem Sargın, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:36 Kaynak: AA

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