Uluslararası yatırımcılardan çerçeve kanun mesajı - Son Dakika

Uluslararası yatırımcılardan çerçeve kanun mesajı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde yatırımların artırılması ve küresel tedarik zincirlerinden daha yüksek pay alınması için yatırımcılara güven veren ortamın sağlanmasının bugün daha da öncelikli hale...

Uluslararası yatırımcılardan çerçeve kanun mesajı, System.String[]

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde yatırımların artırılması ve küresel tedarik zincirlerinden daha yüksek pay alınması için yatırımcılara güven veren ortamın sağlanmasının bugün daha da öncelikli hale geldiğini belirterek, "Bu bağlamda, Yatırımlar Çerçeve Kanunu ve Türkiye'nin Yatırım Stratejisi ve Yatırım Kriterleri çalışmalarını önemli buluyoruz." dedi.

Sargın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuk olduğu YASED United etkinliğinde konuştu.

YASED olarak ülkede rekabetçi, dünya standartlarında bir yatırım ortamının tesisi ve sürdürülebilirliği üzerine yoğun bir gayret içerisinde olduklarına işaret eden Sargın, küresel plandaki gelişmelerin, yatırımların yönünü, yatırımcıların tercihlerini her gün değiştirdiğini aktardı.

Sargın, ekonomilere önemli katkıları olan uluslararası doğrudan yatırımları çekebilmek için tüm dünyanın amansız bir yarışta olduğuna dikkati çekerek, "Her geçen gün daha da zorlu bir rekabet ortamında Türkiye'nin bu yatırımlardan hakettiği payı alabilmesi için politikalarımızı güncel tutmamız ve yatırımcılara doğru koşulları sağlamamız gerekiyor. Bugün bu değişimlerin en köklü olanına, tüm dünya ile birlikte tanıklık ediyoruz. Hepimizin öncelikli konusu, Kovid-19 salgını ve bu salgının insanımıza, sosyal ve ekonomik hayatımıza etkileri." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak ülkenin bu salgını kontrol altına almaktaki başarısından gurur duyduklarını belirten Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan sağlığını korumak üzere alınan önlemlerin ötesinde, sanayide üretim sürekliliği için alınan tedbirler, ihtiyaç malzemelerine zamanlı erişimini sağlayan planlamalar, bu sürecin belki de en zor kısmını asgari hasarla atlatmamızı sağladı. YASED üyeleri olarak bizler de Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine kayda değer katkılarda bulunduğumuzu paylaşmak isteriz. Ancak önümüzde hala zorlu ve uzun bir süreç var ve bu süreci hep birlikte etkin yönetmemizin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki ülkelerin bu süreci yönetmekteki başarıları, geleceğin kazananlarını belirleyecek. Yine biliyoruz ki bu kriz birtakım yeni fırsatlar da yaratacak."

Sargın, Türkiye'de senelerdir yatırım yapmış, yatırımlarını büyütmüş şirketler olarak, ülkenin potansiyeline ve bu yeni dönemde de Türkiye'yi güvenilir bir yatırım ve üretim merkezi olarak konumlandırabileceklerine gönülden inandıklarını söyledi.

Ancak bunun bir yarış olduğunu ve bu yarışta başarılı olunması için yatırım ortamıyla ilgili bazı önemli adımların atılması gerektiğini bildiren Sargın, dünyadaki belirsizliklere rağmen yatırımcılara öngörülebilirliği yüksek bir alan yaratılmasının ülkenin rekabet gücünü arttıracağını ifade etti.

Sargın, Kovid-19'un hayatı aniden ve temelden değiştirdiğini ancak YASED'in yatırım ortamına ilişkin gündemini değiştirmediğini, sadece daha önemli hale getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası dönemde yatırımları artırmamız için de küresel tedarik zincirlerinden daha yüksek pay alabilmemiz için de yatırımcılara güven veren ortamı sağlamamız bugün daha da öncelikli hale gelmiştir. Bu bağlamda, Bakanlığınızla doğrudan ve aynı zamanda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çatısı altında yürüttüğümüz, Yatırımlar Çerçeve Kanunu, Türkiye'nin Yatırım Stratejisi ve Yatırım Kriterleri çalışmalarını önemli buluyoruz. YASED olarak 2019-2021 döneminde 'Türkiye'nin geleceğine yatırım' teması altında belirlediğimiz stratejik önceliklerimizden, 'küresel tedarik zincirlerine Türkiye'nin entegrasyonu' ile 'sanayide dijitalleşme' konuları, bugün ülkemiz için daha da önem kazanmıştır. Bu alanlarda da Bakanlığınızla yakın çalışmalarımızı sürdürmek ve ülkemizi yarının ekonomisinde rekabetçi kılacak planlamalara katkı sunmak isteriz."

Ayşem Sargın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası yatırımcılardan çerçeve kanun mesajı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti         
16:52
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı         
16:47
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı         
16:41
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı         
16:23
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 20:00:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası yatırımcılardan çerçeve kanun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]