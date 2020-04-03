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Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Andersen gündeme ilişkin toplantı yaptı
6 saat önce
Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Kim Andersen, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.
Uluslararası Yelken Federasyonu Başkanı Kim Andersen, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.
Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamada, video konferansla gerçekleştirilen toplantıda Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi sürecinde yaşanan gelişmeler ve salgının yelken sporuna etkileri üzerinde durulduğu ifade edildi.
Toplantıya, TYF Başkanı Özlem Akdurak ve sportif direktörü Fatih Özmen katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:54 Kaynak: AA
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