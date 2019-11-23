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Son Dakika Güncel Uluslararası yemek yarışmasına Şehit Erol Olçok MTAL damgası - Son Dakika

Uluslararası yemek yarışmasına Şehit Erol Olçok MTAL damgası

6 saat önce

Denizli'de düzenlenen ve dünyaca ünlü şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı, bireysel ve ekip kategorilerinde dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların yarıştığı "Gastro World Master Chefs" Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışması'na Bursa Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu...

Uluslararası yemek yarışmasına Şehit Erol Olçok MTAL damgası, System.String[]

Denizli'de düzenlenen ve dünyaca ünlü şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı, bireysel ve ekip kategorilerinde dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların yarıştığı "Gastro World Master Chefs" Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışması'na Bursa Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi damgasını vurdu.


35 ülkeden 80 yabancı jürinin yer aldığı organizasyonda 10 ülkeden kıtalar arası yaklaşık 400 yarışmacı el lezzetlerini konuşturdu. Et kategorisinde Şehit Erol Olçok MTAL öğrencisi Atiye Yaren Aslankoç, profesyonel aşçıların ve üniversite öğrencilerinin arasından 1. olarak tek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı okulun öğrencilerinden Miray Garip, Ferdican Saraç, Batuhan Altınsoy, Fatma Zeynep Uluçay ve Melek Nisa Büyükdere gümüş madalya; Fatmanur Yumurtacı, Kenan Kumanova, Hilal Rana Koçer ve Yunus Emre Kocaman ise bronz madalya alma başarısı gösterdi.


Balık kategorisinde ise Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sinem Durmuş, Oktay Bircan gümüş madalya, Yusuf Çelik, Kaan Temelöz ve Melike Döngelcik ise bronz madalya, Enes Çelik ve Sena Karaman da merit aldı. Aynı okulunu öğrencilerinden Oğuzhan dayı tatlı kategorisinde, Kazım Ası da kümes ve av hayvanları kategorisinde bronz madalyaları Bursa'ya getirdi.


"Liselerarası Ekip" kategorisinde 30 okul arasından Şehit Erol Olçok MTAL öğrencileri Oktay Bircan, Fatma Zeynep Uluçay ve Melek Nisa Büyükdere'den oluşan 1. Ekip 92,50 puanla birincilik kupası ile birlikte 3 altın madalya almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yine aynı okulun öğrencileri Sinem Durmuş, Batuhan Altunsoy ve Oğuzhan Dayı'dan oluşan 2. Ekip ise 87,75 puanla üçüncülük kupası ve 3 gümüş madalya aldı.


Şehit Erol Olçok MTAL, toplamda 2 kupa, 4 altın madalya, 10 gümüş madalya ve 8 bronz madalya ile Bursa'yı uluslararası platformda başarıyla temsil etti. Öğrencilere ve okulun ekiplerine danışmanlık yapan Şehit Erol Olçok MTAL Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Güneş Özer, Alan Öğretmeni Özkan Salman ve Yabancı Dil Öğretmeni Berrak Komşu, öğrencilerle birlikte bu büyük başarının mimarları oldu. - BURSA

Erol Olçok, Denizli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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