Uluslararası yemek yarışmasından Rize'ye ödül

Rize Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek bölümü öğrencileri, Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu'nun düzenlediği İstanbul Kültür ve Tat Festivali Uluslararası Yemek Yarışması'ndan Rize'ye altın ve gümüş madalya ile döndüler.



Yarışmaya 23 okul ve 250 öğrencinin katıldı. Öğrencilerden Kevser Karali, Dilara Koçal ve Ayşegül Aydın yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Arzu Erciyes ile birlikte onlara derece kazandıran yemekleri tekrar hazırladılar.



Öğrenciler hazırladıkları yemekleri İl Milli Eğitim Müdür Vekili Salih Yelkenci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Kemal Karaca ve Okul Müdürü Mustafa Mete'ye sundular. Yapılan sunumdan sonra öğretmen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. - RİZE