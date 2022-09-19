Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı İstanbul'da yapılacak

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı, "Ukrayna Krizi Bağlamında Enerji ve Gıda Güvenliği" başlığı altında yarın İstanbul'da başlayacak.

Konferansın başkan yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bağcı'nın yaptığı açıklamaya göre, "Ukrayna Krizi Bağlamında Enerji ve Gıda Güvenliği" başlığı altında çok sayıda ülkeden bilim insanlarının katılımıyla yapılacak "Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı" 20-22 Eylül 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansın, dünya üzerinde enerji ve gıda konusunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yardımcı olmak için hızlı kararlar alınması, çözüm yollarının belirlenmesi ve girdi sağlamak amacıyla küresel teknoloji topluluklarının bir araya geleceği bir platform oluşturması amaçlanıyor.

The Green Park Hotel & Resort Pendik/Istanbul, Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek toplantıya şuana kadar farklı ülkelerden, üniversite ve kuruluşlardan 50'ye yakın bildiri gönderildi.

Konferansın başkanlığını Uluslararası Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nasser El Bassam, başkan yardımcılığını ise Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Bağcı üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nasser El Bassam, enerji ve tarım gibi iki stratejik konunun ele alınacağı toplantının İstanbul'da yapılmasının önemine değindi.

Prof. Dr. Bassam, " Türkiye'deki bu konferans, 21. yüzyılda insanlık için güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerji erişimi sağlamak ve bir gıda felaketinden kaçınmak için geçiş sürecini hızlandıracak stratejiler, teknolojiler, araştırma teşvikleri ve politikalara odaklanacaktır." diye konuştu.

Açıklamaya göre, şirketler, üreticiler, tedarikçiler, topluluklar, üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, düzenleyiciler, yatırımcılar, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, araştırma merkezleri, politika planlayıcıları ve endüstriler, konferansa katılmaya ve en son ve gelecekteki faaliyetlerini göstermeye ve şu konularla ilgili makalelerini sunmaya davet edildi:

"Isı, elektrik ve yakıt kaynaklarının kullanımını yeniden şekillendirmeye yönelik stratejiler; enerji krizinin küresel ve bölgesel ürünlerin/gıdaların üretimi üzerine etkisi; merkezi şebekeden bağımsız bölgeler için yenilenebilir enerji kaynakları; karbon emisyonlarını, küresel ısınmayı kontrol etmek ve çevre ve iklimin korumasını sağlamada sürdürülebilir bir çözüm olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü; şehir ve kırsal alanlarda gıda ve enerji güvenliği için yenilenebilir enerjilerin teknik yenilikleri ve kritik rolü; 21. yüzyılda rekabetçi, sürdürülebilir ve güvenli enerji ve gıda kaynakları için güncel ve gelecekteki teknolojiler; ek depolama ve ulaşım tesislerinin oluşturulması; krizin akaryakıt, gıda ve gübre piyasalarına etkisi; hükümetlerin ve toplumların adaleti, eşitliği yeniden kurma rolü ve kaynaklara adil erişim; gıda ve enerji politikalarının ve teknolojilerinin gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde uzun vadeli etkisi."