Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" yapılacak
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"Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" yapılacak

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bas¸kanlıgˆı tarafından "Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" düzenlenecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bas¸kanlıgˆı tarafından "Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" düzenlenecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ATO Congresium'da yapılacak şuraya 18 ülkeden 44 kadın temsilci katılacak.

Bosna-Hersek, KKTC, Makedonya, Sırbistan, Endonezya, Nijer, U¨rdu¨n, Cibuti, Filistin, Afganistan, Irak, Kenya, Somali, Moldova, O¨zbekistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Norvec¸ yerel yo¨netimlerinden temsilcilerin katılacağı şurada, bazı bakanlar ile kadın bakan yardımcıları, milletvekilleri ve parti teşkilatı mensupları yer alacak.

120 yerel yo¨netimin stantlarının da bulunacağı etkinlik, pers¸embe gu¨nu¨ AK Parti Genel Merkez Toplantı Salonu'nda saat 10.30'da yapılacak c¸alıs¸tayla sona erecek.

Bosna - Hersek, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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