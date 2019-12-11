Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasına Malatya'da katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası kapsamında yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı etkinliğe Malatya'da katıldı.



Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya standını ziyaret edenlerle tek tek ilgilenerek, Malatya'nın el sanatları başta olmak üzere yöresel lezzetleri hakkında bilgiler aktarıyor. Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasından en iyi şekilde yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nı düzenleyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımıza öncelikle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ülkemizin farklı kentlerinin yöresel ürünlerinin tanıtımı ve teşhirinin yapıldığı etkinliklerde Malatya olarak yer alıyoruz ve hem el sanatlarımız hem de yöresel ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Standımıza gösterilen yoğun ilgi hepimiz ziyadesiyle memnun etmektedir. Yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren misafirlerimize bir yandan yöresel lezzetlerimizden ikram ederken diğer taraftan da kentimizin tarihi, kadim medeniyetini, örf, adet ve gelenek ve göreneklerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekanları hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bayanlarımızın hünerli ellerinden çıkan eşsiz eserleri burada sergileyerek Malatya'nın tüm güzelliklerini dünyanın farklı ülkelerinden gelen değerli katılımcılarla buluşturmaktan onur duymaktayız" ifadelerini kullandı.



Başkan Çınar, "Özelliklerimize kentimize özgü tava ve fırın yemekleri, kahvaltılıklar ve diğer eşsiz lezzetlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak anlamında etkinlikler başlattığımız bugünlerde bu tür tanıtım programlarını fırsat olarak görüyoruz ve bu güzelliklerimizi dünyanın farklı noktalarından gelenlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür tanıtım toplantılarında yer alarak, kentimizin ve ilçemizin tanıtımını yapmaya ayrı bir önem vermekteyiz" diye konuştu. - MALATYA