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Uluslararası "Yılın Su Altı Fotoğrafçısı" yarışması ödülleri belirlendi - Son Dakika

Uluslararası "Yılın Su Altı Fotoğrafçısı" yarışması ödülleri belirlendi

11.02.2022 15:03
Uluslararası "Yılın Su Altı Fotoğrafçısı" yarışması ödülleri belirlendi

İngiltere merkezli, 2015'ten bu yana resmi olarak her yıl düzenlenen uluslararası "Yılın Su Altı Fotoğrafçısı" yarışmasında İspanyol foto muhabiri Rafael Fernandez Caballero, "Gecenin Devleriyle Dans Etmek" adlı çalışmasıyla 2022 Yılın Su Altı Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

İngiltere merkezli, 2015'ten bu yana resmi olarak her yıl düzenlenen uluslararası "Yılın Su Altı Fotoğrafçısı" yarışmasında İspanyol foto muhabiri Rafael Fernandez Caballero, "Gecenin Devleriyle Dans Etmek" adlı çalışmasıyla 2022 Yılın Su Altı Fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun da yarışmada "yüksek övgü" derecesine layık görülerek "mutlaka görülmesi gereken fotoğraflar" listesine girdi.

Şebnem Coşkun, yarışmanın "Denizi Koruma" kategorisinde "Mideye Gönderilen Mikroplastikler" başlıklı fotoğrafıyla jüri üyelerinin övgüsünü kazanırken, jüri üyesi Alex Mustard "Okyanuslardaki plastik atık sorununu anlatan özgün ve tartışılmaz bir fotoğraf." yorumunu yaptı.

1987 doğumlu foto muhabiri Coşkun, fotoğrafçılık kariyerine 2008 yılında başladı ve İstanbul'da Marmara Üniversitesinde fotoğrafçılık alanında yüksek lisans yaptı.

Coşkun, 18 Ekim 2021'de, Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda Grand Prix büyük ödülünün yanı sıra haber ve spor kategorilerinde de ayrı ayrı "jüri özel ödülünü" kazanmıştı.

Coşkun, İstanbul Boğazı'nda çektiği "Suyun altındaki yaşam için yeni tehlike: Kovid-19 atıkları" başlıklı fotoğrafıyla, tekil kategoride Grand Prix büyük ödülünün sahibi olmuştu.

The Nature Conservancy uluslararası fotoğraf yarışmasında da Coşkun, İnsan ve Doğa kategorisinde "Sualtı yaşamında yeni tehlike: Covid-19 atıkları" başlıklı fotoğrafı ile üçüncülüğe layık görülmüştü.

Yarışmada, dünyanın farklı yerlerinden fotografçının katıldığı yarışmada, "Up & Coming", "Yılın İngiliz Su Altı Fotoğrafçısı", "Yılın En Umut Veren İngiliz Su Altı Fotoğrafçısı", "Backyard" ve "Deniz Koruma" gibi kategorilerde ödüller sahibini buluyor.

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Anadolu Ajansı, England, Dans, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası 'Yılın Su Altı Fotoğrafçısı' yarışması ödülleri belirlendi - Son Dakika


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