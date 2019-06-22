Uluslararası Yoga Günü
1 saat önce
- Yoga etkinliğine katılanlar Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sinevizyondan konuşmasının izlenmesi Yoga etkinliği yapan katılımcılarANKARA - Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Hindistan Büyükelçiliği tarafından...
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:46 Kaynak: AA
- Yoga etkinliğine katılanlar Hindistan
'ın Ankara
Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın konuşması
Hindistan Başbakanı Narendra Modi
'nin sinevizyondan konuşmasının izlenmesi
Yoga etkinliği yapan katılımcılar
ANKARA - Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla Hindistan Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi. Seymenler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, yoga yaptı.
Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü
Birbirlerini öldürmeden önde kafalarına silah dayayıp selfie çektiler!
Hindistan, Umman ve Basra Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak yağış uyarısı geldi