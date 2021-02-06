Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Alanya etabı tamamlandı

Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı

İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin