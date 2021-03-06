Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Grand Prix Mediterranean etabı tamamlandı - Son Dakika

Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Grand Prix Mediterranean etabı tamamlandı

06.03.2021 21:45
Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Grand Prix Mediterranean etabı tamamlandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Grand Prix Mediterranean etabını erkeklerde Onur Balkan, kadınlarda Hanna Tserakh kazandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Grand Prix Mediterranean etabını erkeklerde Onur Balkan, kadınlarda Hanna Tserakh kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Alanya Kaymakamlığının destekleriyle gerçekleştirilen Grand Prix Mediterranean 1.2 Yol Bisikleti Yarışı tamamlandı.

Kadınlarda 90 sporcu 88 kilometre, erkeklerde 150 sporcu 157 kilometre Okurcalar-Alanya- Gazipaşa etabında pedal çevirdi.

Yarışta, erkeklerde Türkiye'nin Salcano Sakarya BB takımından Onur Balkan birinci oldu.

Aynı takımdan Georgios Bouglas ikinciliği, ABD'nin Wildlife Generation Pro Cycling takımından Noah Granigan üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda Belarus'un Minsk Cycling Club takımından Hanna Tserakh birinciliğe, aynı takımdan Tatsiana Sharakova ikinciliğe ve Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team takımından Tamara Dronova üçüncülüğe ulaştı.

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Yarışların Grand Prix Gündoğmuş etabı, yarın Okurcalar'da Justiniano Otel önünde gerçekleştirilecek.

Grand Prix, Okurcalar, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Grand Prix Mediterranean etabı tamamlandı - Son Dakika Spor


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